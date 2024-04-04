عطلة عيد الفطر في الأسواق المالية الإماراتية

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 29 رمضان 1445 ھ (8 نيسان / أبريل 2024)، وحتى 3 شوال 1445 ھ، كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميم صادر اليوم.

وأوضحت الهيئة أن قراراها جاء بعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع، استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن عطلة عيد الفطر.

ومن المقرر استئناف التداول وساعات العمل الاعتيادية في الأسواق، يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 في حال صادف يوم عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 أبريل 2024، أو يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، في حال صادف يوم العيد الأربعاء 10 أبريل 2024.

أما بالنسبة إلى بورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع فإنهما ستستمران في العمل خلال فترة العطلة المذكورة، وستكون ساعات التداول فيهما كالمعتاد.