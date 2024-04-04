فريق التحرير by فريق التحرير

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عطلة عيد الفطر في الأسواق المالية الإماراتية

من المقرر استئناف التداول وساعات العمل الاعتيادية في الأسواق المالية يوم الجمعة 12 أبريل 2024 أو يوم الإثنين 15 أبريل 2024

فريق التحرير by فريق التحرير

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 29 رمضان 1445 ھ (8 نيسان / أبريل 2024)، وحتى 3 شوال 1445 ھ، كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميم صادر اليوم.

وأوضحت الهيئة أن قراراها جاء بعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع، استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن عطلة عيد الفطر.

ومن المقرر استئناف التداول وساعات العمل الاعتيادية في الأسواق، يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 في حال صادف يوم عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 أبريل 2024، أو يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، في حال صادف يوم العيد الأربعاء 10 أبريل 2024.

أما بالنسبة إلى بورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع فإنهما ستستمران في العمل خلال فترة العطلة المذكورة، وستكون ساعات التداول فيهما كالمعتاد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...