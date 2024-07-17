فريق التحرير by فريق التحرير

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طرح سندات شركة تابعة لـ “أرامكو السعودية”

تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي لسندات مطفأة لأجل 12 سنة و18 سنة عند حوالي 205 و225 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية

فريق التحرير by فريق التحرير

ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الأربعاء أن مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة “أرامكو السعودية“، “جرين سيف بايبالينز بيدكو”، أعلنوا السعر الاسترشادي الأولي لطرح سندات مطفأة مقومة بالدولار على شريحتين.

وقالت خدمة آي.إف.آر إن السعر الاسترشادي الأولي لسندات مطفأة لأجل 12 سنة و18 سنة تم تحديده عند حوالي 205 و225 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على الترتيب. ويبلغ متوسط الأجل المرجح للشرائح 10 و14.5 سنة على الترتيب.

ومن المتوقع أن تعلن شركة خطوط أنابيب جرين سيف بيدكو، جهة إصدار الديون المملوكة بشكل غير مباشر لبلاك روك وحصانة للاستثمار، عن السعر النهائي في وقت لاحق اليوم.

والصفقة من الحجم القياسي، والذي يفهم عادة أنه لا يقل عن 500 مليون دولار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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