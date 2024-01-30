سيتمكن مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون والمقيمون فيها من الاستثمار والتداول في جميع الاسواق المالية بدول مجلس التعاون بيسر وسهولة من دون تفريق أو تمييز في المعاملة، وذلك ضمن ضوابط المنتجات المالية المشتركة.



ففي خطوة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، حددت الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ضوابط جديدة لتسجيل وشطب المنتجات المالية بين الأسواق المالية الخليجية.



و تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا نوعيًا في الساحة المالية من خلال تبني إطار تنظيمي مشترك يهدف إلى تحقيق التكامل المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

يأتي هذا الإطار الذي أقرته الجهات المنظمة للأسواق المالية كجسر يربط بين الأسواق المالية في دول المجلس، مما يفتح أفقًا جديدًا لتطور اقتصاد المنطقة.





تعزيز حقوق المستثمرين:

يعكس الإطار التنظيمي الحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة وموحدة للمستثمرين في دول المجلس. يسمح هذا الإطار للمواطنين والمقيمين بحق الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس دون تمييز أو عراقيل، مما يعزز الشفافية ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بسهولة.



التكامل بين الأسواق المالية:

يهدف الإطار أيضًا إلى تحقيق التكامل بين الأسواق المالية في دول المجلس، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي مشترك للجهات المنظمة. هذا يعني توحيد المعايير والضوابط التي تسهم في تطوير وتنمية هذه الأسواق، ويسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي في المنطقة.



شفافية واستقرار:

تعتبر الشفافية والاستقرار من أهم أركان الإطار التنظيمي، حيث يسعى إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار. هذا يعكس التزام دول المجلس بتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية.



المساهمة في التنمية الاقتصادية:

يعمل هذا الإطار على تعزيز دور أسواق الأوراق المالية في تحفيز نمو الاقتصاد، من خلال توفير بنية تحتية مالية متقدمة وموحدة.

يسهم هذا في تشجيع على تدفق الاستثمارات وتطوير المشاريع الاقتصادية في المنطقة.



التسجيل البيني: تم الاتفاق على لوائح التسجيل البيني بين لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، وسيتم تنفيذها بعد نفاذ الإطار التنظيمي. الضوابط والشروط: تحدد اللوائح الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل المنتجات المالية وتداولها في مناطق الجهات المنظمة. حماية المعلومات: يلتزم كل جهة منظمة بعدم الإفصاح عن المعلومات إلا بالموافقة المصرح بها، وتتخذ تدابير للحفاظ على سرية المعلومات. التعديلات والتحديث: يُسمح بتعديل لوائح التسجيل بعد موافقة الجهات المعنية، ويتطلب أي تحديث موافقة الجهة المنظمة المسجلة.

الإجراءات:

تسجيل المنتج: في حال تسجيل المنتج، تنشئ الجهة المنظمة سجلاً وتقوم بنشر بياناته.

إشعار يتجه للجهة المنظمة المستضيفة يحتوي على معلومات الإنتاج. التسجيل والشطب: في حال تسجيل المنتج بواسطة الجهة المستضيفة، يتم تحديث السجل ونشر التفاصيل.

فترة 10 أيام لشطب المنتج بعد اتخاذ قرار الشطب.

التعاون والتنسيق:

يعتمد التعاون بين الجهات المنظمة على التشريعات والعوامل الخاصة بكل منطقة، مع الأخذ في اعتباره للمصلحة العامة.