ضغوط البيع تهبط بالأسهم السعودية

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” تداولات هذا الأسبوع بتراجع نسبته 0,61% بواقع 74,7 نقطة ليغلق اليوم عند 12216,8 نقطة مع استمرار ضغوط البيع.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1147,5 مليون سهم بتداولات بلغت 5,8 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “البحر الأحمر” بنسبة 9% و”سابك للمغذيات الزراعية” بنسبة 7,8% و”عذيب للاتصالات” بنسبة 6,2%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “وقت اللياقة” بنسبة 9,9%، “زجاج” بنسبة 3,5% و”الحمادي” بنسبة 3,1%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “سابك للمغذيات الزراعية” بقيمة 777,8 مليون ريال، “بحر العرب” بقيمة 357,9 مليون ريال و”اس تي سي” بقيمة 284 مليون ريال.

كما تراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,28% بواقع 61 نقطة ليغلق عند مستوى 21776 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 32,1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 620,9 ألف سهم نفذت عبر 2447 صفقة.