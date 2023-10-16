صندوق الإستثمارات العامة السعودي يعتزم إصدار أول صكوكه الدولارية

أظهرت وثيقة يوم الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، عين بنوكاً لترتيب إصداره الأول من صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وسيكون الإصدار المزمع على شريحتين لأجل خمس سنوات وعشر سنوات، ووفقاً لظروف السوق.

وسيكون الإصدار المزمع على شريحتين لأجل خمس سنوات وعشر سنوات، ووفقاً لظروف السوق.

وقام صندوق الاستثمارات العامة العامة، الذي تبلغ محفظة استثماراته 778 مليار دولار، بتعيين كل من سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من 16 تشرين الأول / أكتوبر.

وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعد أن جمع 5.5 مليار دولار من السندات الخضراء في شباط / فبراير الماضي.

وجمع صندوق الثروة السيادي السعودي عشرات المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في تشرين الثاني / نوفمبر، لتمويل برنامج استثماري ضخم لإنشاء صناعات ووظائف جديدة، بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية مخطط لها في الصحراء تعرف باسم “نيوم”.