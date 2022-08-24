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Posted inأسواق المالالأسهم

صكوك سعودية تستقطب طلبات تتجاوز 5 مليارات ريال

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المركز الوطني لإدارة الدين يحدد إجمالي حجم تخصيص الصكوك بـ 3,090 مليار ريال
المركز الوطني لإدارة الدين يحدد إجمالي حجم تخصيص الصكوك بـ 3,090 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر آب / أغسطس 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى حوالي 5,08 مليار ريال، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3,090 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1,690 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027، وبلغت الشريحة الثانية 1,300 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثالثة 100 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.

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