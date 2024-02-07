صكوك الشركة السعودية للكهرباء تجمع 2.2 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء على موقع “تداول السعودية” اليوم أن إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك (الصكوك) وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، انتهى لشريحة صكوك بأجل استحقاق 5 سنوات (الشريحة الأولى) وشريحة صكوك بأجل استحقاق 10 سنوات (الشريحة الثانية) بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي.

وبلغت قيمة الشريحة الأولى 800 مليون دولار أمريكي موزعة على 4000 صك، والشريحة الثانية 1,4 مليار دولار أمريكي موزعة على 7000 صك.

ويبلغ العائد السنوي الثابت للشريحة الأولى 4.942%، فيما يبلغ العائد السنوي الثابت للشريحة الثانية 5.194%.

وتبلغ مدة استحقاق صك الشريحة الأولى 5 سنوات، وصك الشريحة الثانية 10 سنوات.

ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1993، بصيغته المعدلة.