صكوك الدار العقارية تستقطب 1.9 مليار دولار

أصدرت شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، صكوكاً خضراء لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار، واستقطبت طلبات بقيمة 1.9 مليار دولار، كما أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء.

وصدرت الصكوك بعلاوة 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 140 نقطة أساس فوق السندات نفسها والذي حددته في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوثيقة أن الطرح تلقى طلبيات شراء تزيد قيمتها عن 1.90 مليار دولار. ويأتي ضمن برنامج تمويل أطلقته الدار بقيمة ملياري دولار.

وسيتم تخصيص عائدات بيع الصكوك الخضراء، لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في بعض المشروعات الخضراء.

وقالت الوثيقة إن الشركة اختارت بنكي إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين.

وسيتولى بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق ومورجان ستانلي دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.

وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق استثمار سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 25 بالمئة في شركة الدار العقارية، فيما تمتلك الشركة العالمية القابضة 26 بالمئة.

وباعت شركة التطوير العقاري صكوكاً خضراء أجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار في منتصف أيار / مايو الماضي لتمويل مشروع ضمن برنامجها للتمويل الأخضر.