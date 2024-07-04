فريق التحرير by فريق التحرير

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صكوك الإمارات تستقطب طلبات بـ 6.7 مليار درهم

تعمل صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية (“T-Sukuks”) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث لعام 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.

على الشريحتين لأجل 3 أعوام و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.76 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.1 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 4.77% للشريحة لأجل 3 أعوام و4.43% للشريحة لأجل 5 أعوام وذلك بتكلفة أقل بقيمة 1 و3 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
ويشار إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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