صكوك أرادَ للتطوير تستقطب 1.45 مليار دولار

أغلقت شركة أرادَ للتطوير العقاري (Arada ) والمصنّفة بدرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز و(B+) من جانب مؤسسة فيتش، صفقة تمويل عام ثانية على هيئة صكوك بقيمة 400 مليون دولار، وتم تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 1.45 مليار دولار، وتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي. وهذا هو الإصدار الأول ضمن برنامج صكوك “أرادَ” الذي تم تأسيسه مؤخراً وبقيمة مليار دولار.

وتم تصنيف هذا الإصدار الجديد من الصكوك القياسية لمدة خمسة أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز. وتم تسعير الصكوك على قدم المساواة عند قسيمة بنسبة 8% ضمن نطاق توجيهي مبدئي بواقع 8.675% وبفارق 355 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.

وتميّزت هذه الصفقة بواحد من أعلى معدلات تشديد شروط الأسعار ضمن جهات الإصدار العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم تسعيرها بفارق يزيد على 150 نقطة أساس مقارنة بالصكوك التي تم تسعيرها للمرة الأولى سابقاً.

وسيتم استخدام عائدات الصفقة لإدارة التمويل الثنائي الحالي، والأغراض العامة للشركة، ودعم عملية التطوير في مشاريع أرادَ القائمة.

وقد شهد هذا الإصدار من الصكوك طلباً كبيراً لدى جمهور المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تم تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 1.45 مليار دولار، وهو ما يشكّل أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجم المعروض.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: “يمثّل هذا الإصدار البارز مرّة أخرى إشارة واضحة على مدى تنامي اهتمام المستثمرين المؤسسيين من جميع أنحاء العالم بسجل الأداء المستقر، والحوكمة الرشيدة، وقصة النمو الاستثنائي لدى أرادَ”.

وتنوّع التوزيع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، حيث كان هناك مستثمرون من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتضمنت القائمة ضمن هذا الإصدار كلاً من المستثمرين المؤسسيين ومديري الصناديق والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وقطاع البنوك.

وتضمنت قائمة المنسقين العالميين المشتركين للصكوك كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، في حين ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الاكتتاب كلاً من البنك العربي، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وراك بنك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

وقد أطلقت أرادَ منذ مباشرة أعمالها في عام 2017 ستة مشاريع عقارية متكاملة في كلّ من الشارقة ودبي، وبقيمة مبيعات إجمالية بلغت 60 مليار درهم.