سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأسواق المالالسلع

صعود الدولار يهوي بالذهب إلى 1740 دولار للأوقية

سامر باطر by سامر باطر

انخفض الذهب اليوم الاثنين مع استقرار سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عاما ليستمر الضغط لإضعاف الطلب على الذهب الذي يستدعي الاعتماد على الدولار القوي لشراءه. وهبط سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1740.16 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1739.50 دولار.

وانخفض الذهب لرابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة متضررا من صعود الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

وبدأت الأسهم الآسيوية بشكل حذر اليوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الذي قد يفرض زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2

في المئة إلى 19.27 دولار للأونصة كما انخفض البلاتين واحد في المئة إلى 887.89 دولار. وتراجع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 2153.50 دولار بعد ارتفاعه بنحو عشرة في المئة يوم الجمعة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...