شعاع كابيتال تنفي التحول إلى شركة مساهمة خاصة

نفت شركة شعاع كابيتال في افصاح على موقع سوق دبي المالي اليوم الأخبار المتداولة بخصوص عزم مجلس إدارتها إلغاء إدراجها في سوق دبي المالي وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة، وأكدت أن لا أساس من الصحة لجميع تلك الشائعات.

وأكدت الشركة أنها ماضية في خطة إعادة هيكلة رأس مالها المفصح عنها مسبقا، وأنها ستقوم بإحاطة المساهمين علماً بالتطورات في 14 شباط / فبراير الجاري، تزامنا مع الإفصاح عن البيانات المالية الأولية الموحدة غير المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

وبعد نشر هذه الشائعات، تراجع سهم شعاع كابيتال أمس بنسبة 9.7% عند 0.177 درهم، ليسجل أدنى سعر خلال الجلسة وأدنى إغلاق منذ إدراجه.

ولكن السهم عوض خسائره اليوم ليرتفع بنسبة 14.6% إلى 0.203 درهم خلال التعاملات في سوق دبي المالي.

وكان فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة “شعاع كابيتال” المتخصصة في إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، قد قدم استقالته من منصبه لأسباب شخصية في 20 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بعد أكثر من عشر سنوات من العمل في المجموعة، كما ورد في افصاح للشركة على موقع سوق دبي المالي.