شركة سعودية سويسرية تعتزم طرح أسهم في تداول

تعتزم شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة “سي جي إس” العاملة في قطاع النقل المبرد الذي ينقل المواد الغذائية والأدوية، وهي مشروع سعودي سويسري مشترك ومقرها العاصمة السعودية الرياض، طرح 30% من أسهمها في السوق الرئيسية في البورصة السعودية ويتوقع أن يصل حجم الطرح إلى 300 مليون ريال (حوالي 80 مليون دولار).

وتمتد فترة بناء سجل الأوامر واكتتاب المؤسسات بين 5-11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بنطاق سعري بين 9.5 و10 ريال للسهم على أن يتم اكتتاب الأفراد يومي 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفقاً لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز.

شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة

تأسست الشركة في العام 1976 كمشروع سعودي سويسري مشترك، وتعمل في تصميم وتصنيع هياكل الشاحنات المبردة بالإضافة إلى أنظمة التبريد في الغرف والمنشآت الصناعية. ولديها تواجد في السعودية والبحرين.

وتخطط الشركة للتوسع في قطاع النقل المبرد من خلال إنشاء مصنع في مدينة الخرج الصناعية بالسعودية، بدعم من حصتها السوقية التي تتخطى 40% وتوقعات انتعاش القطاع في المملكة.

وتشير التوقعات إلى نمو سنوي مركب لقطاع النقل المبرد في السعودية نسبته 8.7% خلال الفترة بين 2023 – 2028 مدعوماً بالنمو في القطاعات غير النفطية خاصة الأغذية والأدوية واللوجستيات.

ويشهد الطلب على أنظمة التبريد والتكييف الخاصة بالشركة نمو متزايد، مدفوع بالتوسع المستمر والاستثمارات المتواصلة التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص ضمن المنظومة الصناعية في المملكة، والمدعومة ببرامج رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وفق الشركة عبر موقعها الرسمي.

وقالت الشركة في نشرة الإصدار إنه سيتم استثمار أكثر من 150 مليون ريال سعودي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع محفظة منتجاتها.

ويتوقع أن تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين 950 مليون ريال ومليار ريال، وفقاً للنطاق السعري للطرح.