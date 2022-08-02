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شركة تابعة لـ “مهارة” تستحوذ على 41,36% من درع الرعاية

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استثمار جديد لشركة مهارة للموارد البشرية
استثمار جديد لشركة مهارة للموارد البشرية

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن شركتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100% (شركة مسار النمو للاستثمار) وقعت اتفاقية بيع وشراء مع كل من شركة السيف التجارية للاستثمار والشركة السعودية للرعاية الطبية للاستحواذ على كامل حصص ملكيتهم والبالغة 41,36% من شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية).
وبلغت نسبة إنجاز الصفقة 85% من مشروع الإستحواذ.
وتضمنت اتفاقية البيع والشراء تضمنت شروطاً مسبقة للاقفال من ضمنها الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة والموافقات النظامية الأخرى.

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