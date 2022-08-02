شركة تابعة لـ “مهارة” تستحوذ على 41,36% من درع الرعاية

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن شركتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100% (شركة مسار النمو للاستثمار) وقعت اتفاقية بيع وشراء مع كل من شركة السيف التجارية للاستثمار والشركة السعودية للرعاية الطبية للاستحواذ على كامل حصص ملكيتهم والبالغة 41,36% من شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية).

وبلغت نسبة إنجاز الصفقة 85% من مشروع الإستحواذ.

وتضمنت اتفاقية البيع والشراء تضمنت شروطاً مسبقة للاقفال من ضمنها الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة والموافقات النظامية الأخرى.

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