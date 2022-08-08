شركة الخبير المالية تتخلى عن الإستحواذ على مجمع سكني في الخُبر

أعلنت شركة “الخبير المالية” بصفتها مدير صندوق “الخبير ريت” قرارها بعدم المضي في عملية الاستحواذ على المجمع السكني في مدينة الخُبر، وسحب وإلغاء طلب الزيادة في إجمالي قيمة أصول الصندوق في الوقت الحالي.

وأضافت الشركة في في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أنه لا يوجد أثر ناتج عن عدم المضي في عملية الاستحواذ.

وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق في تموز / يوليو 2021 على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال الاستحواذ على 3 عقارات بقيمة إجمالية قدرها 1,53 مليار ريال، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم مع مالكها من قبل مدير الصندوق.

وتتمثل العقارات في مركز تجاري في مدينة الرياض، ومركز تجاري في مدينة جدة، ومجمع سكني في مدينة الخبر.

وكانت شركة الخبير المالية مدير صندوق الخبير ريت قد أعلنت في آذار / مارس الماضي، عن قرار مجلس إدارة الصندوق بعدم المضي في عملية الاستحواذ على كلٍّ من المركز التجاري في مدينة الرياض، والمركز التجاري في مدينة جدة.