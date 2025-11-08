شركة إماراتية تستهدف جمع 599 مليون من طرح في البورصة السعودية

تستهدف شركة المسار الشامل للتعليم التابعة لشركة أمانات القابضة الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي جمع ما يصل إلى 599 مليون ريال سعودي (حوالي 159.7 مليون دولار) من طرح 30% من أسهمها في السوق الرئيسية ببورصة السعودية.

وستبيع شركة المسار الشامل، ومقرها العاصمة السعودية الرياض، نحو 30.7 مليون سهم في السوق السعودي، وقد حددت النطاق السعري بين 18.5 و19.5 ريال للسهم. وينتهي يوم الخميس المقبل اكتتاب المؤسسات الذي بدأ يوم الأحد الماضي، فيما سيتم اكتتاب الأفراد بين 18-20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

لماذا السعودية؟

تعمل المسار الشامل التي يعود نشاطها إلى 2003 في نشاطي التعليم الجامعي وتعليم ورعاية ذوي الهمم في كل من الإمارات والسعودية. ولدى الشركة عدد من الشركات التابعة لها. وهي مملوكة لشركة أمانات للتعليم الخاص والرعاية والتي مقرها أبوظبي والتابعة لأمانات القابضة.

وبدأت العمل في السعودية في العام 2022 من خلال الاستحواذ على 60% من أسهم شركة تنمية الإنسان لرعاية ذوي الهمم السعودية، ثم أسست المسار الشامل مقرها الرئيسي والشركة الأم في السعودية العام الماضي.

وتضم أصولها 39 مركز لرعاية ذوي الهمم في السعودية و14 مدرسة لتعليم ورعاية ذوي الهمم في السعودية بالإضافة إلى ثلاث جامعات في الإمارات.

وقال دانيال تقي الدين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Sky Links Capital للخدمات المالية والتي مقرها دبي، لموقع “زاوية عربي” إن “هذا الإدراج يتوافق مع تمركز الأصول التشغيلية للشركة المتواجدة في المملكة العربية السعودية”.

وأرجع تقي الدين جاذبية قطاع التعليم في البورصة السعودية إلى “الدعم الحكومي الاستراتيجي.. وقاعدة سكانية شابة تضمن طلب مستدام ومتزايد على الخدمات التعليمية”.

وأضاف أن هذا “فضلاً عن تمتع إيرادات القطاع بطبيعة.. تجذب المستثمرين الباحثين عن تدفقات نقدية مستقرة”.

نظرة على قطاع التعليم

يشهد قطاع التعليم ككل في السعودية والإمارات نمو وسط توقعات بمزيد من الانتعاش، مع الزيادة السكانية والتوسعات في قطاعات غير نفطية في البلدين.

ويتوقع ارتفاع الإنفاق بشكل عام في الدولة على التعليم خلال الفترة بين العام 2023 إلى العام 2028 في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب 6.1% وفي الإمارات بنسبة 5.9%.

كما يتوقع أن ينمو قطاع التعليم العالي الخاص في الإمارات بنمو سنوي مركب 9.6% خلال نفس الفترة مع إمكانية جذب طلاب من الخارج بفضل نمو بيئة العمل وأنظمة التأشيرات.

وفيما يتعلق بذوي الهمم، فيتوقع ارتفاع عدد المسجلين في برامج تعليم ورعاية ذوي الهمم في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب 8.6% بحلول العام 2028، بدعم من زيادة الوعي والمبادرات الحكومية.