شراكة إستراتيجية بين أسواق دبي وشنغهاي المالية

تسعى سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي وبورصة شنغهاي للأوراق المالية لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية بين السوقين، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في دبي والصين، كما ذكر بيان صادر على موقع سوق دبي المالي اليوم.

وتمثل هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة علامة بارزة على مسار التعاون الدولي العابر للحدود.

وتفتح هذه الشراكة الباب أمام تطوير المنتجات المشتركة، وخاصة تلك المنتجات التي ترتبط بالسوقين معاً، مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، فضلاً عن طرح المنتجات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويخطط سوق دبي المالي وبورصة شنغهاي لتطوير وإطلاق المنتجات المرتبطة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، في إطار العمل المشترك على تحقيق التناسق الاستراتيجي بين السوقين لتلبية الاحتياجات المتنامية لدى المساهمين فيهما.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعريف الشركات والجهات المُصدِرة للسندات بمزايا الإدراج المزدوج وتمكينهم من الوصول إلى فرص النموّ في كلا السوقين.

واعتبر حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أن “مذكرة التفاهم الجديدة مع بورصة شنغهاي للأوراق المالية تمثل خطوة مهمة على طريق تمكين علاقاتنا الدولية وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية لتطوير أسواق رأس المال لدى الطرفين، كما تفتح هذه الشراكة الآفاق أمام استكشاف الفرص الجديدة، وتوسعة نطاق وصولنا إلى الأسواق حول العالم”.

وذكر كاي جيانكتشن، رئيس بورصة شنغهاي للأوراق المالية، أن “بورصة شنغهاي للأوراق المالية تهدف من وراء توقيع مذكرة التفاهم مع سوق دبي المالي وناسداك دبي لاستكشاف فرص التعاون وتبسيط عمليات الإدراج والتداول بين السوقين. كما تدعم هذه الشراكة فرص تطوير المنتجات المشتركة، وخاصة تلك المنتجات التي ترتبط بالسوقين معًا، مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، فضلًا عن طرح المنتجات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وبتوجيه من الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، ستعمل بورصة شنغهاي للأوراق المالية بشكل وثيق لمواصلة استكشاف آلية تعاون متنوعة تُسهل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط”.