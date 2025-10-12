سينومي سنترز تعتزم إصدار وطرح صكوك مقومة بالريال

أعلنت شركة المراكز العربية السعودية (سينومي سنترز) عن عزمها إصدار وطرح صكوك مقومة بالريال السعودي بموجب برنامج إصدار صكوك تبلغ قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال (حوالي 1.2 مليار دولار) وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت سينومي سنترز؛ المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في المملكة، في بيان لها على موقع تداول أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.

وأوضحت أنها قامت بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.

وقالت إن الطرح يأتي لأغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.

وأكدت أهمية مراجعة نشرة الإصدار الأساسية بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بأي طرح للصكوك، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأضافت أنه قبل بدء فترة الطرح، يمكن للشركة القيام بجولات ترويجية (Roadshows) تتعلق بالصكوك لفئات محددة من المستثمرين بهدف قياس مستوى الإقبال على الطرح وتقدير حجم الطلب في السوق.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت سينومي سنترز عن نشرة برنامج إصدار صكوك بقيمة 4.5 مليار ريال.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر/أيلول الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح أدوات دين طرحاً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 4.5 مليار ريال.