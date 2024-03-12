سينومي سنترز السعودية تنتهي من طرح صكوك إضافية بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) السعودية، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، عن انتهائها من طرح خاص لصكوك إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي حيث سيتم دمج هذا الإصدار وسيشكل جزءاً من إصدار الصكوك القائم حالياً والذي أُصدر بتاريخ 25 شعبان 1445هـ (الموافق 6 آذار / مارس 2024) وقيمته 500 مليون دولار أمريكي ويُستحق في عام 2029.

وستتم تسوية الصكوك الإضافية بتاريخ 8 رمضان 1445هـ (الموافق 18 مارس 2024).

ويبلغ العدد الإجمالي للصكوك 500 صك بقيمة 200 ألف دولار لكل صك.

وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات، وبعائد 9.5% سنوياً.

ومن الممكن استرداد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار المؤرخة في أو حول تاريخ 4 مارس 2024 الخاصة بالصكوك.

وتم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية. ويجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، بصيغته المعدلة. وستواصل الشركة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.