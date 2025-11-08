سوق نمو السعودي 2025: طروحات قوية وتحولات نحو تاسي

شهد السوق الموازية في البورصة السعودية (نمو) انتعاشة ملحوظة في العام 2025 عبر جذب شركات جديدة وانتقال أخرى مدرجة بها إلى السوق الرئيسية تاسي بما يعكس نضوج بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة مع استمرار التحديات المرتبطة بالسيولة وتقلبات الأسواق.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسمياً في فبراير/شباط 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسمياً في فبراير/شباط 2019، بحسب تقرير مطول وحديث لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز.

أرقام 2025

شهدت الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2025، أي الفترة الممتدة من أول يناير/كانون الثاني إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بحسب بيانات جمعها وحللها اتحاد أسواق المال العربية، 22 طرح عام أولي في سوق نمو، بواقع 6 طروحات في الربع الأول، 11 طرح في الربع الثاني، 4 طروحات في الربع الثالث، وطرح واحد خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغت إيرادات الطروحات العامة الأولية في نمو خلال الفترة نفسها: 329 مليون دولار، بواقع 61 مليون دولار في الربع الأول، 143.8 مليون دولار في الربع الثاني، 116 مليون دولار في الربع الثالث، و8.2 مليون دولار في الربع الرابع حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ومن حيث القطاعات، استحوذ قطاع الخدمات الاستهلاكية على حصة الأسد من إيرادات الطروحات العامة الأولية في نمو خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2025.

كما شهدت سوق نمو إدراج مباشر واحد في الربع الأول من العام عبر شركة طوارئيات للعناية الطبية التي تقدم مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وذلك بإيرادات بلغت 128 مليون دولار، وبدأت أسهمها التداول في السوق يوم 29 يناير/كانون الثاني 2025.

وكانت سوق تاسي الرئيسية قد شهدت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 9 طروحات عامة أولية، وإدراج شركتين في الربع الأول من العام كانتا قد أنهيتا الطرح العام الأولي في نهاية العام 2024، مقابل 11 طرح عام أولي خلال الفترة المماثلة من العام 2024.

وجاء وضع الطروحات الجديدة متأثراً بزخم العام السابق الذي كان يتوقع أن يعقبه فترة هدوء تزامنت مع التقلبات الجيوسياسية التي خيمت على العام 2025.

عمليات الانتقال من نمو إلى تاسي

شهد العام وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 5 عمليات انتقال والتواريخ والتفاصيل كالآتي:

27 يناير/كانون الثاني: شركة رؤوم التجارية للتصنيع والتجارة.

21 يوليو/تموز: شركة العبيكان للزجاج المسطح + شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات.

9 أكتوبر/تشرين الأول: شركة جاز العربية للخدمات وهي تعمل في تجارة الجملة للآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية والنفطية.

22 أكتوبر/تشرين الأول: شركة مجمع المركز الكندي الطبي لإدارة المراكز والعيادات الطبية.

أداء المؤشر

بلغ المؤشر ذروته في منتصف فبراير/شباط عند نحو 31,737 نقطة. ومع بداية الربع الرابع، استقر ضمن نطاق تراوح بين 24 و25 ألف نقطة، ما يعكس حالة من التوازن الحذر بين عمليات جني الأرباح من جهة، واستمرار الإدراجات الجديدة من جهة أخرى.

وقد تراجع المؤشر بنسبة 21% منذ يناير/كانون الثاني وحتى آخر أكتوبر/تشرين الأول. ولكن رغم هذا التراجع، إلا أن الشركات المدرجة سجلت نمو في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 7.6% في النصف الأول من العام 2025، مدفوعة بزيادة ملحوظة في قطاعات العقار والخدمات الطبية والتقنية.