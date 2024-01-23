سوق رأس المال المدين في الإمارات يرتفع 10%  إلى 270 مليار دولار في 2023

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن حجم سوق رأس المال المدين في الإمارات سجل نمواً بنسبة 10% ليصل إلى 270 مليار دولار أمريكي لجميع العملات بنهاية عام 2023.

وأكد تقرير وكالة فيتش أن دولة الإمارات العربية المتحدة أظهرت مشهداً متيناً ومتطوراً لسوق رأس المال المدين .



تحولات في تركيبة العملات

وتعكس تركيبة الدين المستحق المتداول تغيرات ملحوظة، حيث بلغت نسبة الدين المقوم بالدولار الأمريكي 71.4%، بانخفاض من 87.5% في عام 2020، وارتفاعاً كبيراً في حصة الدرهم إلى 20.5%، مقارنة بـ 0.5% فقط في عام 2020. وارتفعت نسبة الصكوك، وهي عنصر بارز في إصدارات رأس المال المدين بالدولار الأمريكي، إلى 35%، مقارنة بـ 24% في عام 2022.



الصكوك تقفز 115%

وشهدت الصكوك نمواً مذهلاً، حيث ارتفعت بنسبة 115% على أساس سنوي (12.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، بينما ارتفعت إصدارات السندات بنسبة 23.6% على أساس سنوي (132.9 مليار دولار أمريكي). ويبرز التحول الاستراتيجي للحكومة الاتحادية إلى T-sukuk بعد الربع الثاني من عام 2023 الأهمية المتزايدة لأدوات التمويل الإسلامي.

وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصنيف 22.7 مليار دولار أمريكي من الصكوك الإماراتية، وكانت نسبة 96.5% منها ذات درجة استثمارية ممتازة. وأشارت إلى أنه لم يحدث تخلف عن سداد أي صكوك، مما يوفر توقعات مستقرة للمستثمرين.



دين منخفض بالنسبة للناتج

ستحافظ دولة الإمارات على نسبة منخفضة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 32% بين عامي 2023 – 2025، مما يضعها في موقع مواتٍ دون متوسط فئة ‘AA’ . ويعكس ذلك فائضاً كبيراً في أبو ظبي، وديوناً مستقرة في دبي ورأس الخيمة، وارتفاعاً في الديون في الشارقة لتمويل عجز الموازنة، واستمرار الاقتراض من قبل الحكومة الاتحادية.

ويسلط التقرير الضوء على التزام الدولة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث ارتفع الدين المتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 165% على أساس سنوي (17.1 مليار دولار أمريكي). وتجدر الإشارة إلى أن 40.2% من هذا الدين المتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة هو بصيغة الصكوك.



ارتفاع المحافظ الاستثمارية للبنوك

تلعب البنوك الإماراتية دوراً رئيسياً في سوق رأس المال المدين، حيث ارتفعت محافظها الاستثمارية بنسبة 21.7% على أساس سنوي لتصل إلى 163.6 مليار دولار أمريكي، ممثلة 15% من إجمالي الأصول. ويعزى السبب في ذلك إلى تفوق نمو الودائع على نمو القروض.



الموقع العالمي والتوقعات

عززت دولة الإمارات مكانتها كأكبر سوق لرأس المال المدين بالدولار الأمريكي في مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2023، وبحصة بلغت 37%. ويتوقع التقرير أن يصل سوق رأس المال المدين إلى 300 مليار دولار أمريكي متداول في عامي 2024-2025، مع استمرار الصكوك في لعب دور حيوي في مزيج التمويل لدولة الإمارات.



التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

يتماشى التزام دولة الإمارات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مع توجيهات الهيئة العليا للشريعة للبنوك الإسلامية. ومن المتوقع أن يؤدي إعفاء هيئة دبي للخدمات المالية من الرسوم التنظيمية على الإدراجات التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في ناسداك دبي لعام 2024 إلى زيادة إصدارات الدين المراعية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المدى القريب.



مخاطر ونظرة مستقبلية

على الرغم من التوقعات الإيجابية، يعترف تقرير “فيتش” بوجود مخاطر محتملة تهدد نمو سوق رأس المال مثل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، بالإضافة إلى الصكوك وقضايا اعتماد معايير الشريعة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتوقعت “فيتش” أن يصل حجم الدين المستحق إلى 300 مليار دولار أمريكي في الفترة 2024-2025، وأن تستمر الصكوك في كونها جزءاً متنامياً من مزيج التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية تنفيذ الحكومة إطار العمليات النقدية بالدرهم، وسعي المصدرين إلى تنويع التمويل، والطلب القوي من المستثمرين. ومن المتوقع أن تستمر ناسداك دبي في كونها واحدة من أفضل مراكز إدراج الصكوك بالدولار الأمريكي على مستوى العالم، مما يمنح دولة الإمارات العربية المتحدة ميزة تنافسية.