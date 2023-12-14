سوق دبي المالي يبدأ تحديث إجراءات البيع على المكشوف

بدأ سوق دبي المالي اليوم تنفيذ عملية تحديث نموذجه التشغيلي وإجراءات البيع على المكشوف المنظم، وذلك لتعزيز الشفافية والكفاءة في معاملات البيع على المكشوف، كما أعلن عبر موقعه الإلكتروني.

ويشمل هذا التحديث تغييرات في الحسابات والمتطلبات التقنية وإرشادات التنفيذ، ومعايير الأهلية للأوراق المالية.

ويستطيع المستثمرون استخدام الحسابات الآتية لتقديم آلية البيع على المكشوف المنظم:

حساب تداول بيع على المكشوف منظم/إقراض أوراق مالية وافتراضها بالنسبة للمستثمرين المتعاملين بنظام التسليم مقابل الدفع : يمكن للمستثمرين المتعاملين بهذا النظام أن يستخدموا حساباتهم الحالية لدى أمين الحفظ لدى شركة دبي للإيداع الذي يتعاملون معه من أجل إجراء معاملات بيع على المكشوف منظم والاحتفاظ بأوراق مالية مقترضة أو لإنشاء حساب منفصل مع أمين الحفظ لدى شركة دبي للإيداع الذي يتعاملون معه.

يمكن للمستثمرين المتعاملين بهذا النظام أن يستخدموا حساباتهم الحالية لدى أمين الحفظ لدى شركة دبي للإيداع الذي يتعاملون معه من أجل إجراء معاملات بيع على المكشوف منظم والاحتفاظ بأوراق مالية مقترضة أو لإنشاء حساب منفصل مع أمين الحفظ لدى شركة دبي للإيداع الذي يتعاملون معه. حساب تداول بيع على المكشوف منظم/إقراض أوراق مالية واقتراضها بالنسبة للمستثمرين الذين لا يتعاملون بنظام التسليم مقابل الدفع: يجوز للمستثمرين الذين لا يتعاملون بنظام التسليم مقابل الدفع، استخدام حساب التداول الحالي الخاص بهم مع عضو تداول معاملات بيع على المكشوف منظم، أو يجوز لهم فتح حساب منفصل لإجراء معاملات البيع على المكشوف المنظم.َ

وفي حالة اختيار مستثمر يتعامل بنظام التسليم مقابل الدفع أو مستثمر لا يتعامل بنظام التسليم مقابل الدفع- فتح حساب منفصل لإجراء معاملات بيع على المكشوف منظم، فلا يجوز استخدام مثل تلك الحسابات إلا للأغراض التالية:

شراء أوراق مالية بغرض إعادة الأوراق المالية المقترضة بموجب معاملة إقراض أوراق مالية واقتراضها.

شراء أوراق مالية بغرض تسوية معاملة بيع على المكشوف منظم في حال قرر العميل عدم تنفيذ معاملة إقراض الأوراق المالية واقتراضها ذات الصلة. وفي مثل هذه الحالة، لن تكون تسوية معاملة البيع على المكشوف المنظم ناجحة إلا إذا تمت تسوية معاملة الشراء.

التحويل الوارد للأوراق المالية المقترضة في تاريخ تسوية معاملة البيع على المكشوف المنظم.