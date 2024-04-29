الحصان الأسود في رهان سوق الذهب العالمي.. الأسواق الناشئة

ارتفع سعر المعدن الأصفر في سوق الذهب العالمي، في أبريل 2024، إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند أقل بقليل من 2400 دولار أمريكي للأونصة.

وأثارت الزيادة السريعة في الأسعار في سوق الذهب العالمي، خلال بضعة أسابيع ضجة كبيرة وأثارت العديد من الأسئلة.. ما هي الأسباب؟ ما مدى أهمية الذهب في توزيع الأصول؟ ماذا حدث بعد ذلك؟

الأسواق الناشئة وسوق الذهب العالمي

“الطلب القوي في الأسواق الناشئة على الذهب أدى إلى ارتفاع الأسعار في سوق الذهب العالمي، على الرغم من قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية”، وفقا لما قاله جون ريد، كبير استراتيجي السوق لأوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي.

وأضاف ريد، خلال النسخة الأولى لمؤتمر مجلس الذهب العالمي في مصر، أن “الذهب هو إلى حد كبير القصة التي تسردها الأسواق الناشئة”.

ارتفاعات قياسية للذهب

في السنوات الأخيرة، ارتد الاتجاه التصاعدي في سعر الذهب فوق مستوى 2000 دولار للأونصة عدة مرات.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لأكثر من 2400 دولار للأوقية هذا الشهر، لتواصل الاتجاه التصاعدي الذي شهد وصول المعدن النفيس إلى مستويات قياسية متتالية.

وقد تفوق الذهب حتى الآن على جميع فئات الأصول هذا العام، متفوقا على الأسهم الأمريكية، التي حل المعدن الأصفر المرتبة الثانية بعدها العام الماضي.

أبرز اللاعبين في سوق الذهب العالمي

وتمثل الهند، والصين أكثر من 50% من الطلب العالمي على الذهب، لكن المناطق الناشئة الأخرى كالشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، تلعب أيضا دورا محوريا، حسبما قال ريد، مشيرا إلى مصر وتركيا كمصدرين للطلب على الذهب كاستثمار.

البنوك المركزية المحرك الرئيسي للطلب

“إن أكبر تغيير حدث في سوق الذهب في السنوات القليلة الماضية كان بطلها هو البنوك المركزية”، وفقا لريد.

وأوضح أنه في وقت قريب من الأزمة المالية العالمية، “بدأت بلدان الأسواق الناشئة، التي أضافت تريليونات الدولارات إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي، في شراء الذهب”، في حين توقف اتجاه البيع الذي استمر لمدة عقدين من الزمن من قبل البنوك الغربية.

وقال ريد، إن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في عام 2022، ومرة أخرى في عام ،2023 اشترت ما يقرب من ضعف الـ 500 طن من الذهب سنويا التي سجلتها في المتوسط بين عامي 2010، و2021.

لماذا يتخلى المستثمرون الغربيون عن الذهب؟

في أمريكا الشمالية، الأداء القوي لسوق الأسهم الأمريكية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يعنيان أن تكلفة فرصة حيازة الذهب مرتفعة، وفقا لريد.

في الوقت نفسه، فإنه في أوروبا تتفاقم أسعار الفائدة المرتفعة بسبب التضخم، الأمر الذي أدى إلى تآكل الدخل المتاح، والحد من شراء الذهب، حسبما أوضح ريد.