سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 11536 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد منخفضاً بمقدار 119.56 نقطة ليصل إلى مستوى 11536.29 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 259 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 191 شركة.

وكانت أسهم شركات صناعات، وأسيج، ويو سي آي سي، ووفرة، والعربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وأمريكانا، وساكو، وجازادكو، وكيان السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.56%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الأحد منخفضاً بمقدار 73.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 24943.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.