سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 11483 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الإثنين منخفضاً بمقدار (52.72) نقطة ليصل إلى مستوى (11483.57) نقطة وبتداولات بلغت قيمتها (6.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (308) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (58) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (198) شركة.

وكانت أسهم شركات بوان، وبراغرايززر، ورؤوم، والبابطين، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات علم، وأمريكانا، وهرفي للأغذية، والسعودي الألماني الصحية، وأكوا باور فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.64%) و(8.60%)، بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم الراجحي، وعلم، وأرامكو السعودية، وسابك، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الإثنين منخفضاً بمقدار (218.48) نقطة، ليصل إلى مستوى (24725.15) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.