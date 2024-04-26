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السوق المالية السعودية: زيادة بعدد الشركات المدرجةوالاستثمارات الأجنبية

تخطت قيمة الاستثمارات الأجنبية 400.6 مليار ريال بنهاية عام 2023، ووصل عدد صناديق الاستثمار إلى 1,285 صندوقًا بنهاية الربع الرابع، حيث سجّلت رقمًا قياسيًا جديدًا يعد الأعلى في تاريخ السوق.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن نتائج إيجابية خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث سجلت زيادة ملحوظة في عدد الشركات المُدرجة.

ووفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن الهيئة، ازداد عدد الشركات المسجلة في السوق الرئيسية إلى 231 شركة بنهاية الربع الرابع لعام 2023، مسجلًا زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بالربع السابق من العام. كما شهدت السوق الموازية “نمو” ملحوظ، حيث وصل عدد الشركات المدرجة فيها إلى 79 شركة.

كما وافقت هيئة السوق المالية على طرح 4 شركات في السوق الرئيسية و 8 شركات في السوق الموازية خلال الربع الرابع، و لا تزال 12 طلباً للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و 43 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة

توسع عدد الشركات المدرجة:
وأبرزت النشرة زيادة ملحوظة في عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، حيث بلغت 231 شركة بنهاية الربع الرابع من العام، بنسبة ارتفاع قدرها 3.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما شهدت السوق الموازية “نمو” ملحوظ، حيث وصل عدد الشركات المدرجة فيها إلى 79 شركة بارتفاع نسبته 71.7% على أساس سنوي.

زيادة في الاستثمارات الأجنبية:
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوزت قيمتها 400.6 مليار ريال بنهاية عام 2023، مع تمثيل الاستثمارات المؤهلة نسبة كبيرة من الإجمالي. كما شهد عدد المستثمرين الأجانب ارتفاعًا بنسبة 15.6% على أساس سنوي.

نمو صناديق الاستثمار:
ومن جانبه، سجل عدد صناديق الاستثمار ارتفاعًا بنسبة 36.55% عن الربع الرابع لعام 2022، ووصل إلى 1,285 صندوقًا بنهاية الربع الرابع لعام 2023. وشهدت هذه الصناديق زيادة كبيرة في عدد المشتركين، حيث وصلت أكثر من 1.17 مليون مشترك، بنمو نسبته 73.19% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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