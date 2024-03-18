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سوق أبوظبي للأوراق المالية يتصدر المنطقة بأداء قوي

هيمن أداء سوق أبوظبي على أسواق الأسهم الخليجية في مستهل التداولات اليوم، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وبيانات اقتصادية صينية إيجابية، بينما تباين أداء بقية أسواق المنطقة.

فريق التحرير by فريق التحرير
سوق أبوظبي للأوراق المالية

حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة ليوم الإثنين، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وبيانات اقتصادية صينية إيجابية.

وقفز المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 6.2%، مسجلاً أعلى ارتفاع خلال يوم تداول منذ نحو أربع سنوات. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى صعود أسهم مجموعة إي7 (4.6%) وشركة الجرافات البحرية الوطنية (1.5%)، بالإضافة إلى ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول (1.4%)، أكبر بنوك الإمارات.

وأرجع مازن سلهب، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بي.دي سويس، هذا الأداء إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أعطى زخماً لمجموعة إي7 وشركة الجرافات البحرية الوطنية التي تعتمد على الطاقة والبناء.

ويأتي هذا الارتفاع بعد إجراء المراجعة نصف السنوية على المؤشر الذي جرى إطلاقه بالتعاون مع مؤسسة “فوتسي راسل”، حيث تم إضافة 3 شركات إلى المؤشر دون أي استبعاد. وتشمل الأسهم التي جرت إضافتها كلاً من مجموعة “إيه سفن” (E7 Group)، و”انفستكورب كابيتال”، و”فينكس كورب”.

وارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 0.3% بدعم من ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز (2%) وسهم صناعات قطر (0.5%). بينما تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.2%، وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.4%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...