سوق أبوظبي العالمي يضع إطاراً للإبلاغ عن المخالفات

أعلن سوق أبوظبي العالمي، اليوم، عن نشر إطاره التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، وهو مبادرة تم التوصل إليها من خلال تكامل جهود سلطات أبوظبي العالمي بهدف الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة داخل المركز المالي الدولي.

ويأتي هذا الإطار التنظيمي، والذي هو جزء من بيئة العمل المتقدمة في أبوظبي العالمي، ليكمّل الأطر التنظيمية المتبعة حالياً، ويشمل أنظمة متخصصة تعزز:

ثقافة ومتطلبات “الإفصاحات المحمية”،

قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لتشريعات سوق أبوظبي العالمي أو حصول جرائم المالية،

حماية لجهات الإبلاغ غير المعروفة بحسن نية عن سوء السلوك المشتبه به،

دمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في أنظمة العمل الحالية لحماية موظفي كيانات سوق أبوظبي العالمي من أي إجراءات انتقامية نتيجة الإفصاح والإبلاغ عن المخالفات،

متطلبات الحوكمة المؤسسية لدعم الإبلاغ عن المخالفات لدى جميع كيانات سوق أبوظبي العالمي.

كما يشمل السياسات والإجراءات للشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والشركات الكبرى في سوق أبوظبي العالمي.

ويشكل الإطار التنظيمي الجديد دليلاً ملموساً على الجهود والمساعي المستمرة من قبل جميع الجهات العاملة في سوق أبوظبي العالمي لتطبيق أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال، حيث ستطبق المؤسسات العاملة في أبوظبي العالمي الإجراءات المناسبة لدعم الإبلاغ عن المخالفات بفعالية بحلول 31 أيار / مايو 2025.

وتُطبّق متطلبات إضافية على الشركات التي يزيد حجمها على مستوى معين أو تلك التي قد تكون أكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية.

ويُرسي إطار الإبلاغ عن المخالفات أساساً متيناً يستطيع أبوظبي العالمي الاستناد إليه وتطويره باستمرار، لضمان الحفاظ على أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال.