سندات مصر الدولارية مرشحة لتمويلات جديدة

عزز مصرف “سيتي غروب” الأمريكي من تفاؤله تجاه سندات مصر الدولارية من جديد، حيث يعتقد البنك أن مصر ستكون قادرة على الحصول على تمويلات جديد في نهاية المطاف على الرغم من التحديات التي تحاوط الاقتصاد. ويعزى هذا التفاؤل إلى الأهمية الجيوسياسية الكبيرة لمصر في المنطقة، وهو الأمر الذي يجعل العالم متحمسًا لدعمها وعدم سقوطها.

وأوضح المحللون في “سيتي غروب” في التقرير الذي نقلته وكالة “بلومبيرغ”، أن هذا التأثير الكبير لمصر في المنطقة سيعزز سنداتها على رغم معاناتها من أزمة اقتصادية. كما يُشيرون أيضًا إلى أن هناك زيادة في مبيعات الأصول الحكومية وبالتالي تحقيق الحكومة للأهداف التي وضعها صندوق النقد الدولي، حيث إن هذا الأمر من شأنه المساهمة في خروج مصر من أزمتها. حيث قام البنك بتعزيز وزن مصر في محفظته النموذجية.

ووفقًا لمؤشرات “بلومبيرغ”، شهدت ديون مصر الدولارية أداءً جيداً في الشرق الأوسط منذ اندلاع التوترات في المنطقة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، بينما كانت سندات الأردن من بين أكبر الخاسرين.

وألقى نيكولا أبوستولوف ولويس كوستا، المحللان في “سيتي غروب”، الضوء على هذا النقطة في مذكرتهما، مع التأكيد على أن معنويات المخاطرة تجاه الديون السيادية في مصر تشهد نقطة تحول، وأنهما يرى أثراً إيجابياً متزايداً لعمليات الخصخصة، وقد تزداد قوة دعم القطاع الرسمي نتيجة للأحداث الجيوسياسية الأخيرة.

تمويلات جديدة

وعلى الجانب الآخر، أفادت صحيفة “البورصة” هذا الأٍسبوع بأن البنك المركزي المصري يقترب من حصوله على ودائع جديدة بقيمة تقدر بـ 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات. بالإضافة إلى ذلك، دخلت مصر في مفاوضات لتعزيز برنامج الإنقاذ الذي حصلت عليه من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار في كانون الأول / ديسمبر الماضي، ليصل إجماليها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وأشار المحللون في “سيتي غروب” إلى أنه قد يكون هناك تأثيرات جيوسياسية على المنطقة في الأشهر القادمة. ومن وجهة نظرهم، يمكن أن يُعزز الموقع الجيواستراتيجي لمصر من قدرتها على التفاوض مع دائنيها المتعددين، بما في ذلك دول الخليج، مما قد يمنحها القدرة في الحصول على تمويلات جديدة.

ويوصي الخبراء الاستراتيجيون في “سيتي غروب” بالاستثمار في السندات المصرية التي تستحق في الفترة ما بين عامي 2031 و2050، ويصفون ذلك بـ “استراتيجية رفع الأثقال” والتي تعني شراء سندات متعددة قصيرة الأجل.

وأوضح البنك أن السندات المصرية تعد نسبياً منخفضة التكلفة، وأن علامة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للإحتفاظ بالسندات المصرية مقارنة بالسندات الخزانة الأمريكية قد تقلصت من 128 نقطة أساس خلال يومين إلى 1209 نقطة أساس يوم الأربعاء. وكان هذا الفارق قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1486 نقطة أساس في أيار / مايو الماضي، بعد تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج مصر التمويلي.

وختم البنك بأن التحدي الذي يواجه التوقعات المتفائلة بشأن السندات المصرية الآن هو حدوث تصعيد جيوسياسي جديد، أو انحراف المفاوضات بين الدولة وصندوق النقد عن مسارها.