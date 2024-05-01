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سندات القابضة في أبوظبي تستقطب 10 مليارات دولار

تقل أسعار الفائدة على شريحتي سندات “القابضة” عن السعر الاسترشادي المعلن قبل الإصدار، كما تلقى مديرو الدفاتر طلبات بنحو 10 مليارات دولار

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت «القابضة” ADQ، سندات بقيمة 2.5 مليار دولار على شريحتين وسط إقبال قوي من المستثمرين بلغ 10 مليارات دولار سمح لها بتسعير أفضل للطرح مما كان عليه السعر الاسترشادي الأولي.

وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار الدخل الثابت أن «القابضة” ADQ باعت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وشريحة أخرى لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 90 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

وتقل أسعار الفائدة على الشريحتين عن السعر الاسترشادي المعلن قبل الإصدار، كما تلقى مديرو الدفاتر طلبات بنحو 10 مليارات دولار، مما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين.

واختارت «القابضة” ADQ سيتي جروب وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين للطرح.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع يوم الاثنين قوله إن «القابضة”  ADQ تسعى لبيع أدوات الدين للمساعدة في تنويع مصادر تمويلها لعمليات استحواذ مستقبلية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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