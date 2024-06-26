سندات الإمارات تستقطب 6.5 مليار دولار

استقطبت السندات السيادية المقومة بالدولار الأمريكي والتي أصدرتها الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار طلبات من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 6.5 مليار دولار ليعادل الاكتتاب أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي.

وأعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات أن الطلب الكبير يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم.

وأعلنت عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في تموز / يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية. وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.

وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورجان تشيس، وكريدي أجريكول سي آي بي، وستاندرد تشارترد.

وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي:

38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط،

· 34% للمستثمرين الأمريكيين،

· 18% للمستثمرين من المملكة المتحدة،

· 7% للمستثمرين الأوروبيين،

· 3% للمستثمرين الآسيويين.

وتوزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي:

56% لمديري الصناديق،

· 40% للمصارف والبنوك الخاصة،

· 1% لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية،

· 1% لقطاع التأمين وصناديق التقاعد،

· 2% للقطاعات الأخرى.

وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.