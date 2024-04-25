سندات أبوظبي تستقطب 24 مليار دولار

تمت تغطية سندات أبوظبي المقومة بالدولار (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار بـ4,8 مرة لتستقطب طلبات بقيمة 24 مليار دولار.

وأعلنت «دائرة المالية – أبوظبي» عن إتمام إصدار السندات بنجاح وذلك من خلال 3 شرائح، فيما حظي الإصدار بإقبال كبير، ما يعكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية للإمارة وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية.

وشمل الإصدار:

سندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4,875%.

سندات بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0,5%.

سندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 30 عاماً بعائد قدره 5,5%.

وتمثّل نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات الـ10 سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً. و‎يمثل سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5 و10 و30 سنة.

وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف AA من وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش”.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي: “يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات بالإضافة إلى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، شهادة على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، المقترنة بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل”.

وأدار عملية إصدار السندات، مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كل من: بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.