سماسكو السعودية تهدف لجمع 900 مليون ريال في طرح عام أولي

أعلنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) اليوم الأربعاء إنها تسعى إلى جمع 900 مليون ريال (239.99 مليون دولار) في طرح عام أولي في السوق المالية “تداول السعودية“.

وتحدد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 7 و 7.5 ريال للسهم، وبذلك تستهدف الشركة حصيلة ما بين 840 و900 مليون ريال من الطرح، مما يشير إلى قيمة سوقية بين 2.8 مليار و 3 مليارات ريال (746.7-800 مليون دولار).

وتعتزم سامسكو طرح 120 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة، ، وسيكون عن طريق بيع أسهم حالية من قبل مساهمي الشركة الحاليين. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، التي تمتد في الفترة من 8 إلى 14 مايو الجاري، ومن المتوقع إعلانه في 19 أيار / أيار الجاري.

وجاء في نشرة الاكتتاب أنه سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، وإن الشركة لن تحصل على أي جزء منها.

وقد حصلت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو”، في آذار / مارس الماضي على موافقة هيئة السوق المالية لتسجيل أسهمها، وطرح 120 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.