سلطة دبي للخدمات المالية تسجل نمواً 25% في التراخيص

سجلت سلطة دبي للخدمات المالية زيادة في التراخيص بنسبة 25% بواقع 117 شركة جديدة إلى 791 شركة خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022.

وذكر التقرير السنوي لعام 2023 لسلطة دبي للخدمات المالية أن هناك زيادة ملحوظة بنسبة 50% بشكل سنوي في الطلبات المقدمة عبر مختلف نماذج الأعمال، ما يعكس النمو والتنوع في قطاع الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي.

كما شهد قطاع إدارة الموارد نمواً كبيراً مع ارتفاع عدد طلبات الترخيص من البنوك الخاصة، ومديري الأصول، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تلقت السلطة أكثر من 40 طلب تسجيل لصناديق استثمارية محلية خلال العام.

وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً ملحوظاً في إدراجات سندات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة الجديدة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية 11.72 مليار دولار، ليصل إجمالي الأوراق المالية القائمة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار حتى نهاية العام.

وجعلت التعديلات التي جرى إدخالها على وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، قواعد سلطة دبي للخدمات المالية متوافقة مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الجديدة على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات.

ووقعت سلطة دبي للخدمات المالية 115 مذكرة تفاهم ثنائية خلال عام 2023، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثماني اتفاقيات متعلقة بمجال الابتكار، بما يسهم في تعزيز شراكاتها الدولية والتزامها بالتعاون التنظيمي.

وحققت منصة معلومات التهديدات الخاصة بالسلطة إنجازات استثنائية، من بينها إصدار أكثر من ستة ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها في عام 2020.