سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024.. عيار 21 الآن يرتفع

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 21 و29 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، وذلك على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا.

وبلغ سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 55.52 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 53.55 جنيها.

مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سيبدأ محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، وأنه حاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة المصرية الاقتصادية، التي تستهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة التضخم، من خلال مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمار الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، هو إعادة تسريع النمو الاقتصادي ليعود إلى ما كان عليه منذ سنوات لمستويات تتراوح بين 4 إلى 6%.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024 عيار 24

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3611 جنيها للشراء، و3646 جنيها للبيع، مقابل نحو 3583 جنيها للشراء، و3617 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024، عيار18، إلى نحو 2709 جنيهات للشراء، و2734 جنيها للبيع، مقابل نحو 2687 جنيها للشراء، و2713 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1 -2024، إلى نحو 25.280 ألف جنيه للشراء، و25.520 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.080 ألف جنيه للشراء، و25.320 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024

وزاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3160 جنيها للشراء، و 3190 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 3135 جنيها للشراء، و 3165 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3611 3646 عيار 22 3310 3342 عيار21 3160 3190 عيار 18 2709 2734 عيار 14 2107 2127 عيار 12 1806 1823 الجنيه الذهب 25280 25520 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 25 قرشا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52.55 جنيها للشراء، و53.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.3 جنيها للشراء، و53.3 جنيها للبيع، أمس.

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

الذهب ينخفض عالميا اليوم الجمعة 5-1-2024

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2043.05 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 8:15 بتوقيت غرينتش، في تعاملات الجمعة حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو 2047.71 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:33 بتوقيت غرينتش، في تعاملات أمس الخميس، بانخفاض مقداره 4.66 دولارات.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة رئيسية، في تعاملات عام 2023، بنسبة 2%، لينهي مكاسب استمرت عامين، مع زيادة توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، لتخفيض سعر الفائدة.

ويتوقع 86% من المتعاملين في أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، إجراء البنك المركزي الأمريكي، عدد من تخفيضات لسعر الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس خلال العام الحالي، يبدأ أول تخفيض منها في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وترتفع أسعار الذهب، مع تراجع سعر الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الست عملات الرئيسية المنافسة، ما يخفض من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.