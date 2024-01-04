سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024.. عيار 21 الآن

انخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 22 و28 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 4-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وبلغ سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 54.97 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 53.30 جنيها.

أكبر مكاسب للبورصة المصرية منذ 7 سنوات

حققت البورصة المصرية عام 2023، أكبر مكاسب سنوية منذ 7 سنوات، بالتزامن مع ضعف الجنيه المصري، بسبب إقبال المستثمرين على شراء الأسهم، للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية، ومواجهة التضخم القياسي الذي تشهده البلاد.

حقق المؤشر الرئيسي” EGX30″ للبورصة المصرية، مكاسب أكثر من 70%، لتحل بورصة مصر بقائمة أفضل أسواق الأسهم في العالم خلال 2023.

وقفز رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023، مقابل نحو 961 مليار جنيه نهاية عام 2022، بزيادة بلغت 739 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع أكثر 75% عن عام 2022.

وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي بمصر، نسبة 35.9% في نوفمبر الماضي، فيما تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء” اليوم الخميس 4-1-2024، الـ 53 جنيها.

ويترقب المتعاملين في السوق “الموازية” السوداء بمصر، إصدار الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، رفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر القطارات ، ومترو الأنفاق، ورسوم تسجيل، وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024 عيار 24

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3583 جنيها للشراء، و3617 جنيها للبيع، مقابل نحو 3611 جنيها للشراء، و3646 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024 عيار 18

كما انخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024، عيار18، إلى نحو 2687 جنيها للشراء، و2713 جنيها للبيع، مقابل نحو 2709 جنيهات للشراء، و2734 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1 -2024، إلى نحو 25.080 ألف جنيه للشراء، و25.320 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.280 ألف جنيه للشراء، و25.520 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024 عيار 21

Gold chains and medallion

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3135 جنيها للشراء، و 3165 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 3160 جنيها للشراء، و 3190 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 4-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3583 3617 عيار 22 3284 3316 عيار21 3135 3165 عيار 18 2687 2713 عيار 14 2090 2110 عيار 12 1791 1809 الجنيه الذهب 25080 25320 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 4-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، ارتفاعا طفيفا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52.3 جنيها للشراء، و53.3 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.1 جنيها للشراء، و53.1 جنيها للبيع، أمس.

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، وخدمات الإنترنت الأرضي، ورسوم تسجيل، وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

الذهب ينخفض عالميا اليوم الخميس 4-1-2024

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2047.71 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:33 بتوقيت غرينتش، في تعاملات الخميس حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو 2063.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:45 بتوقيت غرينتش، في تعاملات أمس الأربعاء، بانخفاض مقداره 16.21 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة رئيسية، في تعاملات عام 2023، بنسبة 2%، لينهي مكاسب استمرت عامين، مع زيادة توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، لتخفيض سعر الفائدة.

ويتوقع 86% من المتعاملين في أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، إجراء البنك المركزي الأمريكي، عدد من تخفيضات لسعر الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس خلال العام الحالي، يبدأ أول تخفيض منها في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وترتفع أسعار الذهب، مع تراجع سعر الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الست عملات الرئيسية المنافسة، ما يخفض من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.