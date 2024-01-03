سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024.. عيار 21 الآن

تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن الأصفر، بما يتراوح بين 3، و6 جنيهات، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وبلغ سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 54.84 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 53.10 جنيها.

أكبر مكاسب للبورصة المصرية منذ 7 سنوات

حققت البورصة المصرية عام 2023، أكبر مكاسب سنوية منذ 7 سنوات، بالتزامن مع ضعف الجنيه المصري، بسبب إقبال المستثمرين على شراء الأسهم، للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية، ومواجهة التضخم القياسي الذي تشهده البلاد.

حقق المؤشر الرئيسي” EGX30″ للبورصة المصرية، مكاسب أكثر من 70%، لتحل بورصة مصر بقائمة أفضل أسواق الأسهم في العالم خلال 2023.

وقفز رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023، مقابل نحو 961 مليار جنيه نهاية عام 2022، بزيادة بلغت 739 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع أكثر 75% عن عام 2022.

وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي بمصر، نسبة 35.9% في نوفمبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، فيما تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء” اليوم الأربعاء 3-1-2024، الـ 53 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024 عيار 24

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3611 جنيها للشراء، و3646 جنيها للبيع، مقابل نحو 3617 جنيها للشراء، و3651 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024 عيار 18

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024، عيار18، إلى نحو 2709 جنيهات للشراء، و2734 جنيها للبيع، مقابل نحو 2713 جنيها للشراء، و2739 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1 -2024، إلى نحو 25.280 ألف جنيه للشراء، و25.520 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.320 ألف جنيه للشراء، و25.560 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3160 جنيها للشراء، و 3190 جنيها للبيع، مقابل نحو 3165 جنيها للشراء، و 3195 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3611 3646 عيار 22 3310 3342 عيار21 3160 3190 عيار 18 2709 2734 عيار 14 2107 2127 عيار 12 1806 1823 الجنيه الذهب 25280 25520 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الأربعاء 3-1-2024، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 80 قرشا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52.1 جنيها للشراء، و53.1 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.3 جنيها للشراء، و52.3 جنيها للبيع، أمس.

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، وخدمات الإنترنت الأرضي، ورسوم خدمات أخرى.

الذهب ينخفض عالميا اليوم الأربعاء 3-1-2024

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:45 بتوقيت غرينتش، في تعاملات الأربعاء حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو 2074.67 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 9:16 بتوقيت غرينتش، في تعاملات أمس الثلاثاء، بانخفاض مقداره 10.75 دولارات.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة رئيسية، في تعاملات عام 2023، منخفضا بنسبة 2%، لينهي مكاسب استمرت عامين، مع زيادة توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، لتخفيض سعر الفائدة.

ويتوقع 86% من المتعاملين في أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، بقيام البنك المركزي الأمريكي، بعدد من تخفيضات لسعر الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس خلال العام الحالي، يبدأ أول تخفيض لها في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وترتفع أسعار الذهب، مع تراجع سعر الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الست عملات الرئيسية المنافسة، ما يخفض من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.