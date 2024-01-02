ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 2 يناير 2024، في مختلف أعيرة المعدن الأصفر، بما يتراوح بين 22، و28 جنيها، مع استمراره في تسجيل مستو قياسي منذ أكثر شهر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وتراجع متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وبلغ سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” في تعاملات الثلاثاء 2-1-2024، نحو 54.647 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 52.30 جنيها.

أكبر مكاسب للبورصة المصرية منذ عام 2016

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 يناير 2024.. ارتفاع عيار 21

حققت البورصة المصرية خلال عام 2023، أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2016، بالتزامن مع ضعف الجنيه المصري، بسبب إقبال المستثمرين على شراء الأسهم، للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية، ومواجهة التضخم القياسي الذي تشهده البلاد.

حققت البورصة المصرية (المؤشر الرئيسي EGX30) مكاسب بنحو 70.5%، لتحل بورصة مصر بقائمة أفضل أسواق الأسهم في العالم خلال 2023.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، إلى أكثر من 24894 نقطة في نهاية أيام التداول لعام 2023، مقارنة بنحو 14598 نقطة في نهاية 2022، ليسجل ارتفاع قياسي غير مسبوق.

وقفز رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، مقابل نحو 961 مليار جنيه عام 2022، بزيادة مقدارها 739 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع أكثر 75% عن عام 2020.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر، نسبة 35.9% في نوفمبر الماضي، فيما تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء” اليوم الثلاثاء 2-1-2024، الـ 52 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 يناير 2024 عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 يناير 2024.. ارتفاع عيار 21

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 2-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3617 جنيها للشراء، و3651 جنيها للبيع، مقابل نحو 3589 جنيها للشراء، و3623 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 يناير 2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار18، الثلاثاء 2-1-2024، إلى نحو 2713 جنيها للشراء، و2739 جنيها للبيع، مقابل نحو 2691 جنيها للشراء، و2717 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 يناير 2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 2-1 -2024، إلى نحو 25.320 ألف جنيه للشراء، و25.560 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.120 ألف جنيه للشراء، و25.360 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 يناير 2024 عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 يناير 2024.. ارتفاع عيار 21

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، الثلاثاء 2-1-2024، إلى نحو 3165 جنيها للشراء، و 3195 جنيها للبيع، مقابل نحو 3140 جنيها للشراء، و 3170 جنيها للبيع.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري، الثلاثاء 2 يناير 2024، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3617 3651 عيار 22 3316 3347 عيار21 3165 3195 عيار 18 2713 2739 عيار 14 2110 2130 عيار 12 1809 1826 الجنيه الذهب 25320 25560 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-1-2024

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 يناير 2024.. ارتفاع عيار 21

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-1-2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، في تعاملات البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 2-1-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 50 قرشا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، إلى نحو 51.3 جنيها للشراء، و52.3 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.8 جنيها للشراء، و52.8 جنيها للبيع، أمس.

الذهب يرتفع عالميا اليوم الثلاثاء 2-1-2024

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 يناير 2024.. ارتفاع عيار 21

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2074.67 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 9:16 بتوقيت غرينتش، في تعاملات الثلاثاء حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو 2062.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5 بتوقيت غرينتش، السبت الماضي، بزيادة مقدارها 11.69 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة رئيسية إلى 101.44 نقطة، بنسبة زيادة 0.59%.

وتراجع مؤشر الدولار في تداولات عام 2023، متراجعا بنسبة 2%، لينهي مكاسب استمرت لعامين، مع تزايد توقعات المستثمرين، لاحتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض أسعار الفائدة.

ويتوقع 86% من المتداولين في أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، قيام البنك المركزي الأمريكي، بعدة تخفيضات لأسعار الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس خلال عام 2024، يبدأ أولها في مارس المقبل.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، في تداولات عام 2023، نحو 14% لتسجل أفضل أداء سنويا منذ 3 أعوام.

وترتفع أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، التي تدفع مؤشر الدولار للتراجع أمام العملات الست المنافسى الرئيسية، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحاملي العملات المنافسة.