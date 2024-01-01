استقر متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الاثنين 1 يناير 2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، مع تسجيله مستويات قياسية منذ شهر، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وسجل سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر، وهو ما يطلق عليه “دولار الصاغة” في تعاملات الاثنين 1-1-2024، نحو 54.55 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 52.80 جنيها.

مصر تبيع أذون خزانة قيمتها 850 مليون دولار

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024.. عيار 21 الآن

قامت الحكومة المصرية، أمس الأحد، ببيع أذون خزانة دولارية بقيمة 850 مليون دولار لأجل عام، في عطاء متوسط عائده بنسبة 5.149%، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي بداية الشهر الماضي، طرحت الحكومة المصرية، أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 990 مليون دولار.

ويصدر البنك المركزي المصري، أدوات دين بالعملة الأجنبية لتوفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الحكومة المصرية.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024 عيار 24

واستقر متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه، الاثنين 1 يناير 2024، عند نحو 3589 جنيها للشراء، و3623 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024 عيار 18

فيما ظل متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 18، الاثنين 1-1-2024، ثابتا عند نحو 2691 جنيها للشراء، و2717 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024.. عيار 21 الآن

كما استقر متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الاثنين 1 يناير 2024، عند نحو 25.120 ألف جنيه للشراء، و25.360 ألف جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024 عيار 21

فيما ظل متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، الاثنين 1-1-2024، ثابتا عند نحو 3140 جنيها للشراء، و 3170 جنيها للبيع.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024

وفيما يلي متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري، الاثنين 1 يناير 2024، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3589 3623 عيار 22 3290 3321 عيار21 3140 3170 عيار 18 2691 2717 عيار 14 2093 2113 عيار 12 1794 1811 الجنيه الذهب 25120 25360 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-1-2024 في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024.. عيار 21 الآن

استقر رسميا متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة المصرية، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 يناير 2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 40 قرشا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الاثنين 1-1-2024، نحو 51.8 جنيها للشراء، و52.8 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.4 جنيها للشراء، و52.4 جنيها للبيع، أمس.

الذهب يحقق مكاسب قياسية عالميا

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 يناير 2024.. عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، في تداولات عام 2023، نحو 14% لتسجل أفضل أداء سنويا منذ 3 أعوام، مع تزايد التوقعات بتخفيض المجلس الاتحادي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لأسعار الفائدة الأمريكية، في الربع الأول من 2024، مع بداية تراجع نسب التضخم للمعدلات المستهدفة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على شراء المعدن النفيس، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وحرب أوكرانيا.

وسجل سعر الذهب عالميا، في نهاية تعاملات الأسبوع بالبورصة الأمريكية، نحو 2062.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5 بتوقيت غرينتش، السبت الماضي حسب مؤشر بلومبرغ.

والبورصة الأمريكية، عطلة اليوم الاثنين، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وتنخفض أسعار الذهب، مع ارتفاع أسعار الفائدة، التي تدفع مؤشر الدولار للارتفاع أمام العملات الست الرئيسية، وتزيد من تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

و80% من المتداولين في أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، يتوقعون تخفيض البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.