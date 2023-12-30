ارتفع سعر جرام الذهب اليوم في مصر، السبت 30 ديسمبر 2023، من جديد في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 56، و74 جنيها، بعد تراجعه لمدة يومين فقط، ليستمر في تسجيل مستويات قياسية، على الرغم من انخفاض سعر الذهب عالميا في نهاية تعاملات الأسبوع بالبورصة الأمريكية أمس الجمعة، واستقرار متوسط سعر الدولار في تعاملات محدودة في السوق الموازية “السوداء”.

سعر جرام الذهب في مصر والسوق السوداء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023.. عيار 21 يرتفع مجددا

ويتم تحديد سعر جرام الذهب في مصر، بسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، والذي يرتفع أكثر من 40% عن السعر الرسمي للدولار، وهو ما يفسر ظاهرة ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عن سعر الذهب عالميا، عند مقارنته بالسعر الرسمي للدولار.

والسوق السوداء في مصر، لا توجد قواعد محددة لتحديد أسعار العملات الأجنبية فيها، ولا تحديد لتأثير مضاربات كبار المتعاملين فيها على سعر الدولار، والذين يترقبون حاليا، إصدار الحكومة المصرية لقرار تعويم الجنيه المصري.

وبلغ سعر الدولار في سعر جرام الذهب اليوم في مصر “دولار الصاغة” في تعاملات السبت 30-12-2023، نحو 54.81 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، نحو 52.30 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 30.85 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023 عيار 24

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه، السبت 30 ديسمبر 2023، إلى نحو 3583 جنيها للشراء، و3640 جنيها للبيع، مقابل نحو 3509 جنيهات للشراء، و3566 جنيها للبيع، أمس الجمعة، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023 عيار 18

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 18، السبت 30-12-2023، إلى نحو 2687 جنيها للشراء، و2730 جنيها للبيع، مقابل نحو 2631 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023

وقفز متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، السبت 30 ديسمبر 2023، إلى نحو 25.080 ألف جنيه للشراء، و 25.480 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.560 ألف جنيه للشراء، و 24.960 ألف جنيه للبيع، أمس الجمعة.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023 عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023.. عيار 21 يرتفع مجددا

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، السبت 30-12-2023، إلى نحو 3135 جنيها للشراء، و 3185 جنيها للبيع، مقابل نحو 3070 جنيها للشراء، و 3120 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023

وفيما يلي متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري، السبت 30 ديسمبر 2023، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3583 3640 عيار 22 3284 3337 عيار21 3135 3185 عيار 18 2687 2730 عيار 14 2090 2123 عيار 12 1791 1820 الجنيه الذهب 25080 25480 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023 في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023

سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023.. عيار 21 يرتفع مجددا

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، في تعاملات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، في البنوك المصرية، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

استمر متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، ثابتا في تعاملات محدودة في السوق الموازية “السوداء”.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، نحو 51.3 جنيها للشراء، و52.3 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم السبت عالميا

سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023.. عيار 21 يرتفع مجددا

وتراجع الذهب عالميا، في نهاية تعاملات الجمعة، آخر أيام العمل الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2062.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5 بتوقيت غرينتش، أمس الجمعة حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو 2069.03 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:33 بتوقيت غرينتش، في منتصف تعاملات الجمعة.

والبورصة الأمريكية، عطلة رسمية يوما السبت، والأحد.

ومع نهاية تداولات عام 2023، يتجه سعر الذهب عالميا، لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 3 سنوات، حيث ارتفع بنسبة أكثر من 10% في تعاملات العام، مدعوم من اعتباره مخزنا للقيمة، وملاذا آمنا، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وأوكرانيا، وزيادة التوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة العام المقبل، مع بداية انحسار معدل التضخم.

وتنتعش أسعار الذهب، مع انخفاض أسعار الفائدة، التي تؤدي لضعف الدولار، وتخفض تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأغلب المتداولين في أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، يتوقعون بنسبة 80%، قيام البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة في مارس 2024.