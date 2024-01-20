سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 34، و 57 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، كما تراجع متوسط سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

كما انخفض سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 61.20 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 62.5 جنيها.

بعثة صندوق النقد في مصر

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين، إن التمويل الإضافي لمصر “شديد الأهمية” لنجاح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وأنه تجري حاليا مناقشة قيمة التمويل الإضافي، ومناقشة أيضا حاجة الحكومة لتشديد السياسة المالية، والنقدية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر السبت 20-1-2024

تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3977 جنيها للشراء، و4 آلاف جنيه للبيع، مقابل نحو 4 آلاف جنيه للشراء، و4057 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر السبت 20-1-2024

كما انخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024، عيار 18، إلى نحو 2983 جنيها للشراء، و 3 آلاف جنيه للبيع، مقابل نحو 3 آلاف جنيه للشراء، و 3043 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024، إلى نحو 27.840 ألف جنيه للشراء، و28 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 28 ألف جنيه للشراء، و 28.400 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر السبت 20-1-2024

كما انخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3480 جنيها للشراء، و 3500 جنيه للبيع، مقابل نحو 3500 جنيه للشراء، و 3550 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024 عيار 14

وهبط متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2320 جنيها للشراء، و2333 جنيها للبيع، مقابل نحو 2333 جنيها للشراء، و2367 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 50 قرشا، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 61.5 جنيها للشراء، و 62.5 جنيها للبيع، مقابل نحو 62 جنيها للشراء، و 63 جنيها للبيع، أمس.

الذهب عالميا اليوم السبت 20-1-2024

وسجل سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، نحو 2029.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5 صباحا بتوقيت غرينتش، أمس الجمعة، حسب مؤشر بلومبرج، في نهاية أيام التداول الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وانتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.