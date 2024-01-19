سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024.. عيار 21 يقفز 150 جنيها

قفز متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 100، و171 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وقفز متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 19-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

كما ارتفع سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 62.62 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 63 جنيها.

30 شركة أجنبية تعيد استثمار أرباحها

دفع انخفاض قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2023، نحو 30 شركة أجنبية من الشركات العاملة في مصر، إلى وقف تحويل أرباحها بالدولار، وإعادة استثمار هذه الأرباح في تنفيذ توسعات جديدة للشركات في مصر، وهذا ما يعد تطورا إيجابيا لأزمة الدولار، بحسب ما قاله، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة.

وتعاني مصر من أزمة شح الدولار والعملات الأجنبية، بدأت في الظهور عقب الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، لكنها تفاقمت خلال العام الماضي.

وفي محاولة حكومية جديدة لتوفير الدولار للشركات، اتفق البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، على احتفاظ الشركات الأجنبية عن الحوالات بالعملات الأجنبية في البنوك والمخصصة لزيادة رأسمال الشركة فقط، مع صرف قيمتها بالجنيه المصري.

وفقا لما ذكرته صحف محلية، فإن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، قال إن هذا الإجراء يستهدف توفير الدولار والعملات الأجنبية للشركات العاملة في مصر، لتتمكن هذه الشركات من استيراد مستلزمات التصنيع اللازمة لمواصلة عملها.

وأضاف “هيبة” أن هذا القرار يأتي لرفع أعباء التدبير العملة الصعبة للشركات التي لا تمتلك أي سيولة من العملات الأجنبية.

ووفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فإن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 4 آلاف جنيه للشراء، و4057 جنيها للبيع، مقابل نحو 3851 جنيها للشراء، و3886 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024، عيار 18، إلى نحو 3 آلاف جنيه للشراء، و 3043 جنيها للبيع، مقابل نحو 2889 جنيها للشراء، و 2914 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024، إلى نحو 28 ألف جنيه للشراء، 28.400 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.960 ألف جنيه للشراء، 27.200 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3500 جنيها للشراء، و 3550 جنيه للبيع، مقابل نحو 3370 جنيها للشراء، و 3400 جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024 عيار 14

وأيضا ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2333 جنيها للشراء، و2367 جنيها للبيع، مقابل نحو 2247 جنيها للشراء، و2267 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024 في السوق السوداء

قفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 3.70 جنيها ليسجل مستوى قياسي جديد غير مسبوق مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 62 جنيها للشراء، و 63 جنيها للبيع، مقابل نحو 58.30 جنيها للشراء، و 59.30 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 19-1-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2020.06 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 4:28 صباحا بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2008.36 دولارات للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 4:23 صباحا بتوقيت غرينتش، أمس الخميس، بالبورصة الأمريكية، بزيادة مقدارها 11.7 دولارا.

وانتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.