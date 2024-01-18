سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024.. عيار 21 الآن

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 20، و34 جنيها، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا، تراجعا كبيرا قدره 12.87 دولارا، بسبب ارتفاع متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

كما ارتفع سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 59.58 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 59.30 جنيها.

30 شركة أجنبية تعيد استثمار أرباحها

دفع انخفاض قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2023، نحو 30 شركة أجنبية من الشركات العاملة في مصر، إلى وقف تحويل أرباحها بالدولار، وإعادة استثمار هذه الأرباح في تنفيذ توسعات جديدة للشركات في مصر، وهذا ما يعد تطورا إيجابيا لأزمة الدولار، بحسب ما قاله، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة.

وتعاني مصر من أزمة شح الدولار والعملات الأجنبية، بدأت في الظهور عقب الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، لكنها تفاقمت خلال العام الماضي.

وفي محاولة حكومية جديدة لتوفير الدولار للشركات، اتفق البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، على احتفاظ الشركات الأجنبية عن الحوالات بالعملات الأجنبية في البنوك والمخصصة لزيادة رأسمال الشركة فقط، مع صرف قيمتها بالجنيه المصري.

وفقا لما ذكرته صحف محلية، فإن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، قال إن هذا الإجراء يستهدف توفير الدولار والعملات الأجنبية للشركات العاملة في مصر، لتتمكن هذه الشركات من استيراد مستلزمات التصنيع اللازمة لمواصلة عملها.

وأضاف “هيبة” أن هذا القرار يأتي لرفع أعباء التدبير العملة الصعبة للشركات التي لا تمتلك أي سيولة من العملات الأجنبية.

ووفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فإن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الخميس 18-1-2024

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3851 جنيها للشراء، و3886 جنيها للبيع، مقابل نحو 3817 جنيها للشراء، و3863 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الخميس 18-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024، عيار 18، إلى نحو 2889 جنيها للشراء، و 2914 جنيها للبيع، مقابل نحو 2863 جنيها للشراء، و 2897 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024، إلى نحو 26.960 ألف جنيه للشراء، 27.200 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.720 ألف جنيه للشراء، 27.040 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 18-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3370 جنيها للشراء، و 3400 جنيه للبيع، مقابل نحو 3340 جنيها للشراء، و 3380 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024 عيار 14

وأيضا ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2247 جنيها للشراء، و2267 جنيها للبيع، مقابل نحو 2227 جنيها للشراء، و2253 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 30 قرشا ليسجل مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 58.30 جنيها للشراء، و 59.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 58 جنيها للشراء، و 59 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 18-1-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2008.36 دولارات للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 4:23 صباحا بتوقيت غرينتش، اليوم الخميس، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2021.23 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:41 صباحا بتوقيت غرينتش، أمس الأربعاء، بالبورصة الأمريكية، بانخفاض مقداره 12.87 دولارا.

وانتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.