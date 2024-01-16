سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024.. عيار 21 يقفز 80 جنيها

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 53، و92 جنيها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وارتفاع متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

كما بلغ سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 58.15 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 57.25 جنيها.

شروط زيادة قرض صندوق النقد لمصر

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق يجري مفاوضات مع مصر، لتحديد السياسات التي تؤدي لنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وأن التمويل الإضافي سيكون حاسما” لهذا النجاح.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي دوري، إن التمويل الإضافي لمصر قيد المناقشة حاليا، وإن المناقشات مع الحكومة المصرية، حول تشديد السياسة المالية والنقدية، واعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف العملة المحلية، سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت، أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج القرض الحالي، المتفق عليه في ديسمبر 2022.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3806 جنيهات للشراء، و3840 جنيها للبيع، مقابل نحو 3714 جنيها للشراء، و3749 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024، عيار 18، إلى نحو 2854 جنيها للشراء، و 2880 جنيها للبيع، مقابل نحو 2786 جنيها للشراء، و 2811 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024، إلى نحو 26.640 ألف جنيه للشراء، 26.880 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26 ألف جنيه للشراء، و26.280 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3330 جنيها للشراء، و 3360 جنيها للبيع، مقابل نحو 3250 جنيها للشراء، و 3280 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024 عيار 14

وأيضا ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2220 جنيها للشراء، و2240 جنيها للبيع، مقابل نحو 2167 جنيها للشراء، و 2187 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، جنيها واحدا ليسجل مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 56.25 جنيها للشراء، و 57.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.25 جنيها للشراء، و56.25 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 16-1-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2050.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:41 صباحا بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2054.69 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:41 صباحا بتوقيت غرينتش، أمس الاثنين بالبورصة الأمريكية، بانخفاض مقداره 4.45 دولار.

وانتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.