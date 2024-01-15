سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وتراجع متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 15-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

كما بلغ سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 56.91 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 56.25 جنيها.

شروط زيادة قرض صندوق النقد لمصر

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق يجري مفاوضات مع مصر، لتحديد السياسات التي تؤدي لنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وأن التمويل الإضافي سيكون حاسما” لهذا النجاح.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي دوري، إن التمويل الإضافي لمصر قيد المناقشة حاليا، وإن المناقشات مع الحكومة المصرية، حول تشديد السياسة المالية والنقدية، واعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف العملة المحلية، سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت، أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج القرض الحالي، المتفق عليه في ديسمبر 2022.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3714 جنيها للشراء، و3749 جنيها للبيع، مقابل نحو 3703 جنيهات للشراء، و 3749 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024، عيار 18، إلى نحو 2786 جنيها للشراء، و 2811 جنيها للبيع، مقابل نحو 2777 جنيها للشراء، و 2811 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024، إلى نحو 26 ألف جنيه للشراء، 26.280 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.920 ألف جنيه للشراء، و26.240 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3250 جنيها للشراء، و 3280 جنيها للبيع، مقابل نحو 3240 جنيها للشراء، و 3280 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024 عيار 14

وأيضا ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2167 جنيها للشراء، و 2187 جنيها للبيع، مقابل نحو 2160 جنيها للشراء، و 2187 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 25 قرشا مع استمراره مسجلا مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 55.25 جنيها للشراء، و 56.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.50 جنيها للشراء، و56.50 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 15-1-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2054.69 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:41 صباحا بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2049.06 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:00 صباحا بتوقيت غرينتش، الجمعة الماضية، في نهاية أيام التداول الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، بزيادة مقدارها 5.63 دولارات.

وانتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.