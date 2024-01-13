سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، لليوم الثاني على التوالي، بما يتراوح بين 6 و12 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وتراجع متوسط سعر الدولار اليوم السبت 13-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

كما زاد سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 56.56 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 55.60 جنيها.

شروط زيادة قرض صندوق النقد لمصر

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق يجري مفاوضات مع مصر، لتحديد السياسات التي تؤدي لنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وأن التمويل الإضافي سيكون حاسما” لهذا النجاح.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي دوري، إن التمويل الإضافي لمصر قيد المناقشة حاليا، وإن المناقشات مع الحكومة المصرية، حول تشديد السياسة المالية والنقدية، واعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف العملة المحلية، سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت، أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج القرض الحالي، المتفق عليه في ديسمبر 2022.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر السبت 13-1-2024

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3691 جنيها للشراء، و3726 جنيها للبيع، مقابل نحو 3680 جنيها للشراء، و 3714 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر السبت 13-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024، عيار 18، إلى نحو 2769 جنيها للشراء، و 2794 جنيها للبيع، مقابل نحو 2760 جنيها للشراء، و 2786 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024، إلى نحو 25.840 ألف جنيه للشراء، 26.080 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.760 ألف جنيه للشراء، و26 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر السبت 13-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3230 جنيها للشراء، و 3260 جنيها للبيع، مقابل نحو 3220 جنيها للشراء، و 3250 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024 عيار 14

وأيضا ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2153 جنيها للشراء، و 2173 جنيها للبيع، مقابل نحو 2147 جنيها للشراء، و 2167 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-1-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 15 قرشا ليستمر في تسجيل مستوى قياسي، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 54.60 جنيها للشراء، و 55.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 54.75 جنيها للشراء، و55.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 13-1-2024

سجل سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، نحو 2049.06 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:00 صباحا بتوقيت غرينتش أمس الجمعة في نهاية تداولات البورصة الأمريكية.

وانتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.