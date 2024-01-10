سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024.. عيار 21 الآن

تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 36 و63 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب للارتفاع عالميا في تعاملات اليوم الأربعاء 10-1-2024، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار لمستو قياسي، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

كما انخفض سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 56.21 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 55.30 جنيها.

متى يتم تعويم الجنيه المصري؟

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، إعلان الحكومة المصرية، قرارا بتعويم الجنيه المصري، بعد إعلان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، على قرض من صندوق النقد جديد، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024

تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3646 جنيها للشراء، و3680 جنيها للبيع، مقابل نحو 3686 جنيها للشراء، و3743 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024، عيار 18، إلى نحو 2734 جنيها للشراء، و 2760 جنيها للبيع، مقابل نحو 2764 جنيها للشراء، و 2807 جنيهات للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024، إلى نحو 25.520 ألف جنيه للشراء، 25.760 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.800 ألف جنيه للشراء، و26.200 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024

كما انخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3190 جنيها للشراء، و 3220 جنيها للبيع، مقابل نحو 3225 جنيها للشراء، و 3275 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024 عيار 14

وأيضا تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2127 جنيها للشراء، و 2147 جنيها للبيع، مقابل نحو 2150 جنيها للشراء، و 2183 جنيها للبيع، أمس.

مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة المصرية، في حين حاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، الخاصين ببرنامج القرض الحالي، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة الاقتصادية المصرية، التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة، والحد من ارتفاع معدل التضخم القياسي، وذلك من خلال تفعيل مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة الزخم لمؤشر معدل النمو الاقتصادي، ودفعه لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات عندما كان يتراوح بين 4 إلى 6%.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3646 3680 عيار 22 3342 3373 عيار21 3190 3220 عيار 18 2734 2760 عيار 14 2127 2147 عيار 12 1823 1840 الجنيه الذهب 25520 25760 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، بنحو 80 قرشا ليصل لمستو قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 54.30 جنيها للشراء، و55.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 53.50 جنيها للشراء، و54.50 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 10-1-2024

انخفض سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، بحلول الساعة 1:15 مساء بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء 10-1-2024، إلى نحو 2032.79 دولارا للأوقية (الأونصة)، حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو 2035.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء، بتراجع مقداره 2.55 دولار.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.