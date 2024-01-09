سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024.. تراجع عيار 21

تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 23 و40 جنيها، على الرغم من عودة أسعار الذهب للارتفاع عالميا في تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024، بالتزامن مع استقرار متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

بينما ارتفع سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 57.53 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 54.50 جنيها.

متى يتم تعويم الجنيه المصري؟

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، إعلان الحكومة المصرية، قرارا بتعويم الجنيه المصري، بعد إعلان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، على قرض جديد من صندوق النقد جديد، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3686 جنيها للشراء، و3743 جنيها للبيع، مقارنة نحو 3726 جنيها للشراء، و3760 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024، عيار 18، إلى نحو 2764 جنيها للشراء، و 2807 جنيهات للبيع، مقارنة بنحو 2794 جنيها للشراء، و 2820 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024، إلى نحو 25.800 ألف جنيه للشراء، و26.200 ألف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 26.080 ألف جنيه للشراء، و26.320 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024

كما انخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3225 جنيها للشراء، و 3275 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 3260 جنيها للشراء، و 3290 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024 عيار 14

وأيضا تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2150 جنيها للشراء، و 2183 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2173 جنيها للشراء، و 2193 جنيها للبيع، أمس.

مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة المصرية، في حين حاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، الخاصين ببرنامج القرض الحالي، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة الاقتصادية المصرية، التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة، والحد من ارتفاع معدل التضخم القياسي، وذلك من خلال تفعيل مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة الزخم لمؤشر معدل النمو الاقتصادي، ودفعه لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات عندما كان يتراوح بين 4 إلى 6%.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3686 3743 عيار 22 3379 3431 عيار21 3225 3275 عيار 18 2764 2807 عيار 14 2150 2183 عيار 12 1843 1871 الجنيه الذهب 25800 26200 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، مع ترقب المتعاملين لصدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، نحو 53.50 جنيها للشراء، و 54.50 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 9-1-2024

ارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، إلى نحو 2035.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو2030.49 دولار (الأونصة) للأوقية، بحلول الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش أمس الاثنين، بزيادة مقدارها 4.85 دولارات.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.