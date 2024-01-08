سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 8-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

فيما تراجع سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 57.31 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 54.50 جنيها.

متى يتم تعويم الجنيه المصري؟

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، إعلان الحكومة المصرية، قرارا بتعويم الجنيه المصري، بعد إعلان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، على قرض من صندوق النقد جديد، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024

وسجل متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3726 جنيها للشراء، و3760 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 3714 جنيها للشراء، و3771 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024، عيار 18، نحو 2794 جنيها للشراء، و 2820 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2786 جنيها للشراء، و 2829 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024

وتباين متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024، إلى نحو 26.080 ألف جنيه للشراء، و26.320 ألف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 26 ألف جنيه للشراء، و26.400 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024

وسجل متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3260 جنيها للشراء، و 3290 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 3250 جنيها للشراء، و 3300 جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024 عيار 14

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024، عيار 14، نحو 2173 جنيها للشراء، و 2193 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2167 جنيها للشراء، و 2200 جنيه للبيع، أمس.

مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة المصرية، في حين حاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، الخاصين ببرنامج القرض الحالي، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة الاقتصادية المصرية، التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة، والحد من ارتفاع معدل التضخم القياسي، وذلك من خلال تفعيل مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة الزخم لمؤشر معدل النمو الاقتصادي، ودفعه لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات عندما كان يتراوح بين 4 إلى 6%.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3726 3760 عيار 22 3415 3447 عيار21 3260 3290 عيار 18 2794 2820 عيار 14 2173 2193 عيار 12 1863 1880 الجنيه الذهب 26080 26320 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، مع توقعات المتعاملين بصدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 53.50 جنيها للشراء، و 54.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.90 جنيها للشراء، و 53.90 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين

انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الاثنين 8-1-2024، بعد ارتفاع مؤشر الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد خفوت توقعات خفض البنك المركزي الأمريكي، مبكر لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة.

وانخفض سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، بحلول الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.7% إلى 2030.49 دولار (الأونصة) للأوقية، حسب رويترز، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.6% إلى 2037 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة رئيسية، بنسبة 0.1% بعد أن سجل أفضل أسبوعا له منذ يوليو 2023 يوم الجمعة الماضية، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز 4%.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنخفض أسعار الذهب، مع ارتفاع سعر الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للارتفاع أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يزيد من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.