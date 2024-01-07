سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024.. عيار 21 يقفز 70 جنيها

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 47 و80 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر الدولار اليوم الأحد 7-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، والعطلة الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وزاد سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 57.47 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 53.90 جنيها.

متى يتم تعويم الجنيه المصري؟

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، إعلان الحكومة المصرية، قرارها بتعويم الجنيه المصري، بعد إعلان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، على قرض من صندوق النقد جديد، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الأحد 7-1-2024

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3714 جنيها للشراء، و3771 جنيها للبيع، مقابل نحو 3657 جنيها للشراء، و3691 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الأحد 7-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024، عيار18، إلى نحو 2786 جنيهات للشراء، و2829 جنيها للبيع، مقابل نحو 2743 جنيهات للشراء، و2769 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024، إلى نحو 26 ألف جنيه للشراء، و26.400 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.600 ألف جنيه للشراء، و25.840 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأحد 7-1-2024

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3250 جنيه للشراء، و 3300 جنيها للبيع، مقابل نحو 3200 جنيه للشراء، و 3230 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024، عيار14، إلى نحو 2167 جنيها للشراء، و 2200 جنيها للبيع، مقابل نحو 2133 جنيها للشراء، و 2153 جنيها للبيع.

مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة المصرية، في حين حاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، الخاصين ببرنامج القرض الحالي، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة الاقتصادية المصرية، التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة، والحد من ارتفاع معدل التضخم القياسي، وذلك من خلال تفعيل مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة الزخم لمؤشر معدل النمو الاقتصادي، ودفعه لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات عندما كان يتراوح بين 4 إلى 6%.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 7-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3714 3771 عيار 22 3405 3457 عيار21 3250 3300 عيار 18 2786 2829 عيار 14 2167 2200 عيار 12 1857 1886 الجنيه الذهب 26000 26400 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 7-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-1-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-1-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، مع توقعات المتعاملين بصدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52.90 جنيها للشراء، و53.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.55 جنيها للشراء، و53.55 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 7-1-2024

سجل سعر الذهب عالميا 2045.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5 صباحا الجمعة الأسبوعية بتوقيت غرينتش، في نهاية تداولات الأسبوع بالبورصة الأمريكية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة رئيسية، في تعاملات عام 2023، بنسبة 2%، لينهي مكاسب استمرت عامين، مع زيادة توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، لتخفيض سعر الفائدة.

ويتوقع 86% من المتعاملين في أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، إجراء البنك المركزي الأمريكي، عدد من تخفيضات لسعر الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس خلال العام الحالي، يبدأ أول تخفيض منها في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وترتفع أسعار الذهب، مع تراجع سعر الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الست عملات الرئيسية المنافسة، ما يخفض من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.